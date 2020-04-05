مدير”المرصد السوري”: قضية الإعدامات تتكرر في ريف الرقة.. وهنا نسأل: أين النظام من تلك العمليات التي تتكرر في ريف الرقة وريف دير الزور وآخرها استمرار اختطاف المدنيين في تلك المنطقة؟ منطقة سيطرة النظام والميليشيات الموالية للنظام وقضية إحراق المنازل في تلك المنطقة على مرأى قوات النظام.. وأيضا قضية العثور على رعاة أغنام مقتولين.. تنظيم “داعش” تبنى أكثر من مرة عملية الاستهداف ولكن حقيقة الأمر تنظيم “داعش” قادر على الوصول إلى تلك المناطق بكل سهولة واستهداف المدنيين في تلك المناطق.. قوات النظام عندما سيطرت على هذه المناطق قالت إنها سوف تحمي المدنيين ولكن إذا بها المجازر تزداد بشكل مستمر بحق المدنيين.. نتحدث عما جرى في معدان عتيق في ريف الرقة ولكن ما جرى في 14 يناير الفائت حين كانت هناك إعدامات في بادية عياش في ريف دير الزور الغربي.. وقبلها كان هناك إعدام لنحو 21 مدنيا أيضا في بادية السبخة في ريف الرقة.. أي أن عمليات الإعدام استمرت دون توقف من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.. المسؤول الأساسي عن هذه المجازر نظام بشار الأسد فهو المكلف بحماية المدنيين.. تنظيم “الدولة الإسلامية” يقول إن هؤلاء عملاء ولكن هذا التنظيم يريد أن يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي بأنه موجود.. وشاهدنا سابقا عندما كان ينفذ عمليات إعدام ويريد أن يقتحم المناطق الريفية مناطق البادية والقرى المتناثرة لينتشر فيها

اليوم مدير"المرصد السوري": قضية الإعدامات تتكرر في ريف الرقة.. وهنا نسأل: أين النظام من تلك العمليات التي تتكرر في ريف الرقة وريف دير الزور وآخرها استمرار اختطاف المدنيين في تلك المنطقة؟ منطقة سيطرة النظام والميليشيات الموالية للنظام وقضية إحراق المنازل في تلك المنطقة على مرأى قوات النظام.. وأيضا قضية العثور على رعاة أغنام مقتولين.. تنظيم "داعش" تبنى أكثر من مرة عملية الاستهداف ولكن حقيقة الأمر تنظيم "داعش" قادر على الوصول إلى تلك المناطق بكل سهولة واستهداف المدنيين في تلك المناطق.. قوات النظام عندما سيطرت على هذه المناطق قالت إنها سوف تحمي المدنيين ولكن إذا بها المجازر تزداد بشكل مستمر بحق المدنيين.. نتحدث عما جرى في معدان عتيق في ريف الرقة ولكن ما جرى في 14 يناير الفائت حين كانت هناك إعدامات في بادية عياش في ريف دير الزور الغربي.. وقبلها كان هناك إعدام لنحو 21 مدنيا أيضا في بادية السبخة في ريف الرقة.. أي أن عمليات الإعدام استمرت دون توقف من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".. المسؤول الأساسي عن هذه المجازر نظام بشار الأسد فهو المكلف بحماية المدنيين.. تنظيم "الدولة الإسلامية" يقول إن هؤلاء عملاء ولكن هذا التنظيم يريد أن يوجه رسائل إلى المجتمع الدولي بأنه موجود.. وشاهدنا سابقا عندما كان ينفذ عمليات إعدام ويريد أن يقتحم المناطق الريفية مناطق البادية والقرى المتناثرة لينتشر فيها Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, April 5, 2020