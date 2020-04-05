مخلفات الحرب تودي بحياة مواطن في ريف حماة وتصيب آخرين في ريف إدلب ضمن مناطق سيطرة النظام

انفجر لغم من مخلفات الحرب، اليوم، في محيط صوران في ريف حماة الشمالي، ما تسبب بمقتل فلاح يعمل في حراثة أرضه وإصابة إبنه بجروح.

على صعيد متصل، انفجر لغم أرضي في محيط بلدة خان السبل في ريف إدلب مما أدى إلى إصابة شاب وطفل.

كما انفجرت قنابل عنقودية على أطراف بلدة حزارين في ريف إدلب، ما تسبب بوقوع جرحى من عناصر قوات النظام.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 260 بينهم 65 مواطنة و74طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.