جرحى مدنيين في هجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مدرسة تتخذها قوات “قسد” مقرا

شن مجهولون يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، هجوما بالأسلحة الرشاشة على مدرسة تتخذها قوات سورية الديمقراطية مقرا لها في قرية سويدان جزيرة، حيث دارت اشتباكات، عصر اليوم، بين عناصر “قسد” والمسلحين، في حين فروا على دراجاتهم النارية بعد مقاومة عناصر المقر، فيما تسببت الاشتباكات بإصابة 4 أشخاص من أبناء القرية القاطنين بالقرب من المدرسة.

ورصد المرصد السوري في 3 أبريل/ نيسان انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، في قرية غريبة شرقية شمال دير الزور، ما تسبب بمقتل عنصر وإصابة آخر.