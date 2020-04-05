تشديد أمني وإجراءات احترازية على عناصر قوات النظام الوافدين إلى مطار القامشلي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “الإدارة الذاتية” في القامشلي تجبر عناصر قوات النظام الوافدين إلى المناطق الحدودية في محافظة الحسكة، الخضوع للفحص الطبي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، فيما يتم

نقل الجنود عبر حافلات إلى نقاطهم دون السماح لهم بالتجول أو الإحتكاك بالآخرين.

ومنعت “الإدارة الذاتية” مجموعة مدنيين وافدين من دمشق الدخول إلى محافظة الحسكة قبل إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتطبيق الحجر الصحي عليهم من قبل فريق الهلال الأحمر الكردي.

كانت “الإدارة الذاتية” فرضت حظرا للتجول في 23 مارس/آذار الفائت ولمدة 15 يوما ينتهي يوم الـ6 من أبريل/ نيسان.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن “الإدارة الذاتية” تعمل على تمديد حظر التجول في مناطقها، تزامنا مع استمرار خطر الوباء في المناطق والدول المجاورة.