المرصد السوري لحقوق الانسان: قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها يهجر العائلات السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن عشرات العائلات السورية هجرت عن منازلها نحو مناطق آمنة بسبب القصف المدفعي الكثيف للقوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأوضح المرصد السوري أن القصف التركي بقذائف الدبابات والمدفعية استهدف قرى ”كوبرلك“ و“عبدي كوي“ و“حرية“ في ريف الرقة الشمالي، وسط نزوح عشرات العائلات من تلك القرى باتجاه أماكن أكثر أمنا.

واستهدف قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق انتشار قوات النظام و“قوات سوريا الديمقراطية“ في قريتي ”كوبرلك“ و“عفدكو“ التابعتين لناحية تل أبيض “كري سبي” شمال محافظة الرقة.

المصدر:ارم نيوز