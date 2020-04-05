المرصد السوري لحقوق الانسان: حصيلة جديدة لقتلى “مرتزقة” أردوغان في ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأنّ ”المرتزقة السوريين“ الموالين لتركيا في ليبيا، تكبّدوا خلال الساعات الأخيرة 9 قتلى جدد خلال اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي؛ ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفهم جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 165 قتيلا.

وقال المرصد إن القتلى الجدد، هم من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه“، مشيرا إلى أنّهم سقطوا خلال اشتباكات على محور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وفي السياق، أكّد المرصد في تقرير له أنّ هناك حالة استياء متصاعدة لدى المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها دفع رواتبهم المقدرة بألفي دولار أمريكي شهريا، فضلا عمّا وصفه بـ ”الواقع المزري“ الذي يواجهونه في ليبيا.

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية