مدير “المرصد السوري”: النظام لا يقول الحقيقة في إحصائياته يتحدث عن 16 مصابا بفيروس “كورونا”.. بينما هناك 325 حالة دخلت الحجر الصحي

5 أبريل,2020
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مدير “المرصد السوري”: النظام لا يقول الحقيقة في إحصائياته يتحدث عن 16 مصابا بفيروس “كورونا”.. بينما هناك 325 حالة دخلت الحجر الصحي في مشافي طرطوس واللاذقية ودمشق وحمص وحماة وحلب تأكد منها 30 مصابا في مناطق نفوذ النظام.. 34 من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني و19 من الميليشيات العراقية.. جرى نقل البعض إلى بلدانه. لماذا لا يطالب المجتمع الدولي بمآت الآلاف من المعتقلين في سجون النظام الذين يقتلون بشكل شبه يومي تحت وطأة التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية. يجب الافراج عن جميع المعتقلين في مختلف السجون على الأراضي السورية. أردوغان تعهد بحماية السوريين.. ولكن من يحمي السوريين الذين هجروا من منازلهم إلى  الحدود مع لواء اسكندرون ومناطق عشوائية. مايهمنا أن تتخلص سوريا من الأحتلال التركي والروسي والإيراني و”التحالف الدولي” وأن تبقى سورية لأبناء الشعب السوري كما تؤمن به الثورة السورية.

 

 

المرصد السوري

مدير "المرصد السوري": النظام لا يقول الحقيقة في إحصائياته يتحدث عن 16 مصابا بفيروس "كورونا".. بينما هناك 325 حالة دخلت الحجر الصحي في مشافي طرطوس واللاذقية ودمشق وحمص وحماة وحلب تأكد منها 30 مصابا في مناطق نفوذ النظام.. 34 من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني و19 من الميليشيات العراقية.. جرى نقل البعض إلى بلدانه. لماذا لا يطالب المجتمع الدولي بمآت الآلاف من المعتقلين في سجون النظام الذين يقتلون بشكل شبه يومي تحت وطأة التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية. يجب الافراج عن جميع المعتقلين في مختلف السجون على الأراضي السورية. أردوغان تعهد بحماية السوريين.. ولكن من يحمي السوريين الذين هجروا من منازلهم إلى الحدود مع لواء اسكندرون ومناطق عشوائية. مايهمنا أن تتخلص سوريا من الأحتلال التركي والروسي والإيراني و"التحالف الدولي" وأن تبقى سورية لأبناء الشعب السوري كما تؤمن به الثورة السورية.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, April 5, 2020

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