بعد رفضهم دفع الإيجارات.. “تحرير الشام” تغلق بعض المحلات العشوائية في مدينة إدلب.

تواصل هيئة تحرير الشام انتهاكاتها في مناطق سيطرتها، حيث أثقلت المواطنين والتجار بضرائب وتضيق على المواطنين.

في سياق ذلك، أغلقت القوى الأمنية التابعة لـ” تحرير الشام” عدة محال عشوائية للأهالي، وذلك بسبب رفضهم دفعهم إيجار الأرض لـ”حكومة الإنقاذ”.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن “تحرير الشام” تفرض شهريا أجرة على المستثمرين لتلك المحال العشوائية، حيث تحدد بالمتر المربع وتصل قيمة إيجار البراكية إلى 100 دولار أمريكي، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية في كل منطقة.

وتعيش آلاف العائلات أوضاعا مزرية للغاية، إضافة إلى فقدان بعض الأسر معيلهم والنزوح المتجدد بسبب العمليات العسكرية.