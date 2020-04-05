قوات النظام تقصف ريفي إدلب واللاذقية.. وانفجار مجهول في مناطق نفوذ النظام غرب حلب

قصفت قوات النظام قرية مرعند ومحيطها بالقرب من محاور ريف اللاذقية، والصالحية وآفس في ريف إدلب، فيما تشهد نقاط التماس مع قوات النظام عمليات قنص واشتباكات متقطعة.

على صعيد آخر دوى انفجار عنيف يرجح أنه مستودع ذخيرة، مواقع قوات النظام في قرية ميزناز غرب حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم الـ31 من وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، استهداف القوات التركية بالقذائف الصاروخية لمواقع قوات النظام في الفوج 46 بريف حلب الغربي، في حين استهدفت قوات النظام بعد ظهر اليوم الأحد بالقذائف والرشاشات الثقيلة، مناطق في قرية آفس بريف سراقب شرق إدلب.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل السبت – الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في كفرعويد وسفوهن والفطيرة ومحيط كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أماكن في كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي.