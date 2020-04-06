طائرات حربية روسية تحلق في أجواء منطقة “خفض التصعيد”.. وقصف واشتباكات بين قوات النظام والفصائل جنوب مدينة إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، اشتباكات على محور رويحة جرادة بريف إدلب الجنوبي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة ومعلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع وطائرات حربية روسية في أجواء ريفي إدلب وحلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، في حين قصفت قوات النظام أماكن في ريف مدينة سراقب شرق إدلب، على صعيد متصل قتل عنصر من المسلحين الموالين لقوات النظام جراء انفجار مستودع ذخيرة في قرية ميزناز يوم أمس، ولا يعلم فيما إذا كان القتيل من الجنسية السورية أم أنه من حزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس إلى أن قوات النظام قصفت مناطق في قرية مرعند ومحيطها بالقرب من محاور ريف اللاذقية، والصالحية وآفس في ريف إدلب، فيما تشهد نقاط التماس مع قوات النظام عمليات قنص واشتباكات متقطعة.

على صعيد آخر دوى انفجار عنيف يرجح أنه مستودع ذخيرة، مواقع قوات النظام في قرية ميزناز غرب حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم الـ31 من وقف إطلاق النار الجديد.