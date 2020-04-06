من ضمن 101 ألف مصوت.. “اليوم وروناهي والميادين وسوريا” الأكثر متابعة في استطلاع “المرصد السوري” لأكثر القنوات متابعة من قبل الجمهور السوري

أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المرصد السوري لحقوق الإنسان، على مدار الأيام السبعة الماضية، والذي شارك فيه 100,915 شخص، أن قناة اليوم التي تبث من شمال شرق سوريا هي الأكثر متابعة على الإطلاق داخل سوريا، حيث صوت 30,105 شخص على أنهم يتابعون تلك القناة، فيما حلت قناة روناهي التي تبث أيضا من شمال شرق سوريا في المركز الثاني بعدد أصوات 25,433، وحلت قناة الميادين التي تتخذ من بيروت مقراً لها في المركز الثالث بعدد أصوات 13,298.

وفي المرتبة الرابعة بحسب التصويت الذي استمر لمدة أسبوع كامل، فإن قناة سوريا التي مقرها تركيا حلت في المركز الرابع بعدد أصوات 7,938، فيما حلت قناة TRT عربي التركية في المركز الخامس بعدد أصوات 4,144، فيما جاءت قناة الحدث في المركز السادس بعدد أصوات 3,279. وحلت قناة التلفزيون العربي التي تبث من لندن في المركز السابع بعدد أصوات 3,082، بينما جاءت قناة العربية في المركز الثامن بعدد أصوات 2,951، فيما حلت قناة روسيا اليوم الروسية في المركز التاسع بعدد أصوات 2,064. وفي المركز العاشر حلت قناة الجزيرة القطرية بعدد أصوات 1,923، فيما حلت قناة سكاي نيوز عربية في المركز الحادي عشر بعدد أصوات 1,717.

وجاءت قناة DW عربي في المركز الثاني عشر بعدد أصوات 1,088، فيما جاءت قناة BBC البريطانية في المركز الثالث عشر بعدد أصوات 1,000. وفي المركز الرابع عشر حلت قناة الحرة الأمريكية بعدد أصوات 966 صوت، فيما جاءت قناة “فرانس 24 عربي” الفرنسية في المركز الخامس عشر بعدد 915 صوتا. وحلت قناة الإخبارية السورية في المركز السادس عشر بعدد أصوات 614، فيما حلت قناة الغد العربي في المركز الأخير بعدد أصوات 398 فقط.