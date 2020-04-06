للمرة الأولى خلال الشهر الجاري.. القوات الروسية والتركية تسير دورية مشتركة في ريف عين العرب (كوباني) الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة ضمن منطقة “شرق الفرات، حيث انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني) وجابت قرى واقعة غرب المدينة، حيث تعد هذه أول دورية بين الطرفين في المنطقة هناك خلال الشهر الجاري، وكان المرصد السوري رصد في الثاني من شهر نيسان/أبريل الجاري، تسيير القوات التركية ونظيرتها الروسية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 6 عربات روسية ومثلها تركية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بالإضافة لـ سلام عليك وقنيطرة وقرمانية قبل أن تعود الآليات التركية إلى داخل الأراضي التركية والآليات الروسية عادت إلى القامشلي.