قتلى وجرحى في هجوم جديد لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام وحلفائها في بادية دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم “الدولة الإسلامية” عمد إلى شن هجوماً جديداً على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية في بلدات الجلاء والسيال والعباس الواقعة ببادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث استهل التنظيم هجومه بقصف المواقع بقذائف الهاون، واستمرت الاشتباكات العنيفة لساعات، تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 377 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.