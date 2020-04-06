“الإدارة الذاتية” تصدر قرارات جديدة: تعليق التجنيد الإجباري لمدة 3 أشهر.. وتمديد حظر التجوال العام 15 يوماً.. وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والماء لمدة شهرين

عمدت “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشمال شرق سوريا إلى إصدار سلسلة قرارات جديدة ضمن مناطق نفوذها على الأراضي السورية بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا” المستجد، حيث أصدرت قراراً يقضي بتمديد حظر التجوال العام ضمن مناطقها لغاية تاريخ 21 نيسان/أبريل الجاري، باستثناء كل من الصيدليات الزراعية والبيطرية والمحلات المختصة بإصلاح وبيع قطع الغيار للآليات الزراعية، فيما تضمن القرار الثاني إيقاف حملات التجنيد الإجباري ضمن مناطق سيطرتها لمدة 3 أشهر، وتضمن القرار الثالث والأخير إعفاء المواطنين ضمن مناطق نفوذها من دفع فاتورة “الدورة الثالثة” للمياه والكهرباء والنظافة أي خلال شهري أيار وحزيران، وفي سياق متصل علم المرصد السوري أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اعتقلت عشرات الأشخاص في منطقة الدرباسية بريف الحسكة خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة وذلك لمخالفتهم قرار “حظر التجوال العام”.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى أن مناطق “الإدارة الذاتية” شهدت التزاما من المواطنين بتطبيق حظر التجول بنسبة 85%، إضافة إلى تنفيذ إجراءات صارمة للحيلولة دون وصول الوباء إلى مناطقها.

في سياق ذلك، منعت القوى الأمنية في مطار القامشلي مجموعة وافدين من دمشق الدخول إلى محافظة الحسكة قبل إجراء الفحوصات اللازمة لهم وتطبيق الحجر الصحي عليهم من قبل فريق الهلال الأحمر الكردي.

على صعيد متصل، أغلقت قوات سوريا الديمقراطية مداخل مدينة البصيرة بالسواتر الترابية، في حين دخلت قوات “HAT” لتطبيق حظر التجول في المدينة.

كانت “الإدارة الذاتية” فرضت حظرا للتجول في 23 مارس/آذار الفائت ولمدة 15 يوما ينتهي يوم الـ6 من أبريل/ نيسان.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن “الإدارة الذاتية” تعمل على تمديد حظر التجول في مناطقها، تزامنا مع استمرار خطر الوباء في المناطق والدول المجاورة.