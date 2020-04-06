الفصائل الموالية لـ أنقرة تواصل عمليات التنقيب عن الآثار في ريف عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: لازالت الفصائل الموالية لتركيا تواصل عمليات التنقيب والبحث عن الآثار في مختلف المناطق الواقعة في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب.

وفي سياق ذلك علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جرافات تابعة للفصائل الموالية لتركيا بدأت قبل نحو أسبوع بحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية “عرابو عرب أوشاغي” التابعة لناحية “معبطلي” في ريف مدينة عفرين.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن عناصر الفصائل قاموا بقطع معظمها، إضافةً إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاماً.