توتر في درعا البلد على خلفية قيام مسلحين بمنع قائد الشرطة من الوصول إلى المنطقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن مسلحين عمدوا إلى إطلاق النار على مخفر درعا البلد.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” جاء إطلاق النار لمنع وصول عميد في الشرطة التابعة للنظام إلى مخفر درعا البلد، يأتي ذلك في ظل انتشار عناصر من فصائل المصالحة في المنطقة التابعين للأمن العسكري تزامنا مع سماع أصوات إطلاق نار من بنادق رشاشة في المنطقة.

ورصد “المرصد السوري” مساء الأمس، عملية اغتيال جديدة في ريف درعا، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقا والمنضوي في صفوف أمن الدولة، وذلك في مدينة جاسم في ريف درعا، مما أدى إلى مقتله على الفور.