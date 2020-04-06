المرصد السوري لحقوق الانسان ينشر عدد إصابات كورونا في سوريا

6 أبريل,2020
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المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن حالات الإصابة في سوريا آخر دولة بمنطقة الشرق الأوسط تعلن وصول الوباء إليها، يزيد عن 30 إصابة، وأن الإصابات بكورونا داخل مناطق نفوذ النظام ظهرت في كل من دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا.

وقال المرصد إن الحجر الصحي يضم 325، كانت نتيجة 123 منهم سلبية وغادروا الحجر الصحي.

وذكر المرصد أن مصادر طبية أبلغته بتسجيل حالات التهاب حاد بالجهاز التنفسي السفلي أو التهاب رئوي حاد، خلال شهر يناير/كانون الثاني وبداية فبراير/شباط وصلت المستشفيات، وتوفي على الأقل منهم 8 مواطنين.

إصابة مليشيات أجنبية

المرصد السوري زعم إن لديه معلومات موثقة أيضا بإصابة عناصر من المليشيات الإيرانية والعراقية في سوريا، عددهم 34 إيرانيا، 11 منهم في مشافي بدير الزور التي تخضع للنفوذ الإيراني، وتوفى اثنين من إجمالي الإصابات بعد نقلهم إلى إيران، بينما البقية تعافوا بالإضافة إلى 19 مصابا من المليشيات العراقية.

واعلنت دمشق تسجيل أو إصابة بفيروس كورونا يوم 22 مارس/ آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، وأول حالة وفاة يوم 29 من الشهر الماضي.

ولم يعلن حتى الآن عن تسجيل حالات إصابة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري التي تفتقر للتجهيزات الصحية اللازمة.

وفي سياق متصل، وصلت بعد عصر اليوم الأحد طائرة ركاب مدنية تحمل 20 شخص على الأقل إلى مطار القامشلي قادمة من العاصمة السورية دمشق، وعلى إثر ذلك سارعت “فرق الطوارىء” لإجراء فحوصات أولية لها بما يتعلق بفيروس كورونا، وأكدت مصادر في “الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية” أن القادمين سيتم الحجر عليهم صحياً لمدة 14 يوماً للتأكد من أنهم ليسوا مصابين بالفيروس.

 

 

المصدر:موقع الامة

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