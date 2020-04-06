استشهاد مواطن متأثرا بجراحه إثر انفجار مواد ذخائر وسط حي سكني غرب إدلب

6 أبريل,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد مدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، إثر انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب.
كان المرصد السوري رصد أمس، إصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة نتيجة الانفجار وسط حي سكني.
وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 262 بينهم 65 مواطنة و75طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.

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