عناصر “تحرير الشام” تُحرر ما تبقى من الكابلات النحاسية في ريف إدلب الغربي 

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من “تحرير الشام” والفصائل حفرت جزءً من الطريق الواصل بين بلدتي بداما والحمبوشية غرب إدلب. وذلك لاستخراج الكابلات النحاسية وشبكات الهاتف الأرضي.

كانت عناصر من “تحرير الشام” والفصائل أقدمت في 5 أبريل/نيسان، على تعفيش عدد من المنازل في بلدة معارة النعسان في ريف إدلب، كما سرقوا دراجات نارية وكابلات نحاسية ومعدات زراعية وفرن ومحتويات مستوصف البلدة والمجلس المحلي.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 أبريل/نيسان، أن “تحرير الشام” عرضت ماتبقى من محطة زيزون الحرارية للبيع في مزاد علني إلى تجار الخردة في إدلب.

كما لا يزال عناصر الحزب الإسلامي التركستاني يقومون بأعمال الحفر واستخراج الأنابيب المعدنية من منطقة سهل الغاب في ريف حماة قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب، في حين اشتكى أهالي المنطقة إلى هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التي ردت في بيان تدين هذه الأعمال وما يتبعها من تخريب مشروع الري التي يعتمد الفلاحون على المياه في سقاية أراضيهم.

وفككت “تحرير الشام” ما تبقى من معمل الغزل والنسيج في إدلب، دون ورود معلومات إضافية ما إذا كان عملا فرديا من قبل العناصر أو غير ذلك.