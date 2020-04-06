كورونا .. مصالح دولية متربّصة

التحرّكات السياسية بمجملها مغلّفة بأجواء المرض، مع ترقّب مرتعش لمؤشر الإصابات الذي يسير كل ثانية باتجاه الأعلى. الوباء العالمي الذي يوصف بأنه أكبر تحدٍّ للإنسانية المعاصرة، منذ الحرب العالمية الثانية، جعل الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في العالم، والتفرّغ لمقارعة الفيروس، ويبدو أن بعض الدول تنظر بموضوعية أكبر إلى همّها الداخلي، في محاولةٍ من حكامها لإنقاذ حظوظهم في الانتخابات التالية، ومثل هذا التحدّي فرصة لا تعوّض يمكن فيها لمرشح أن يضمن الفوز، وقد يحدث العكس تماماً، بانهيار أصواته، وذلك حسب أداء أجهزة الدولة في التصدّي للفيروس، أو حسب مؤشّرات الخوف لدى المواطنين وشعورهم بالحاجة للتمسّك بالقيادة الحالية، أياً كان أداؤها. من جهة أخرى، قد تستيقظ الإنسانية الرازحة في الدرك الأسفل، ويتم التوقف عن كل الأطماع إلا طمع القضاء على الوباء، وهي حالةٌ مطلوبة في هذه الآونة، وقد تكون كفيلةً بوقف الزحف المميت للفيروس، والاستجابة لدعوة أمين عام أكبر منظمة أممية واجبة بالتأكيد، فلا معنى لإذكاء العداء في ظلّ التهديد المباشر لحياة الجميع..

في الأجواء نفسها التي تستنفر فيها الأنظمة للمواجهة الكبرى، قد تستيقظ أهواء أخرى تستفيد من أجواء الانهماك العالمي، والانشغال الكلي لمعاودة أنشطة شيطانية سرّية قد لا يتنبه إليها أحد، فيستيقظ العالم من بيئة العزل الصحي، على أخبار تطوير دول معينة لأسلحة دمار شامل كانت ممنوعةً عنها، أو بناء ترسانات أسلحة في أماكن كانت محرّمة عليها، فيصبح التخلّص منها عسيراً ومكلفاً، وهناك أنظمةٌ مهمتها بالفعل القيام بمثل هذه “الإنجازات”، وتتطلّع إليها، وقد تستفيد من الغفلة الحالية لتشكّل تهديداً جدّياً لم يكن متاحاً لها في ما مضى، تلك الدول التي دأبت على الكذب في نشراتها، والكذب على شعوبها، هذه بالذات قد تستمتع بخراب العالم، وقد تبني من أنقاضه ما كانت تحلم به طوال حياتها.