توتر أمني في مدينة جرابلس إثر اشتباكات بين عائلات محلية وأخرى نازحة 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بالقرب من أحد المخيمات، بين عائلات في مدينة جرابلس، إثر اعتداء مجموعة شبان من مدينة جرابلس بالأسلحة البيضاء على آخرين من دير الزور، في حين رد شبان من دير الزور بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة، ما تسبب بوقوع إصابات.

وتشهد المدينة توترا بين أهالي جرابلس من طرف، وعائلات من دير الزور من طرف آخر.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أبريل/نيسان، أن مسلحين من مهجري حمص إلى منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، قتلوا أحد المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، بإطلاق النار عليه بالمنطقة هناك، على خلفية قيام العنصر بترويع النازحين والمهجرين بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي فوق الخيم ضمن أحد المخيمات في الراعي.