في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور.. مسلحون يهاجمون سيارة إسعاف تقل عناصر من “قسد”

6 أبريل,2020
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هاجم مسلحون يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، مساء اليوم، سيارة إسعاف يستقلها مقاتلين من قوات “قسد”، على طريق حقل العمر النفطي في ريف دير الزور، حيث لاحقوها واستهدفوها بأسلحتهم الرشاشة، ما تسبب بإصابة السائق بطلق ناري.
وكان مجهولون يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، شنوا هجوما بالأسلحة الرشاشة على مدرسة تتخذها قوات سورية الديمقراطية مقرا لها في قرية سويدان جزيرة، حيث دارت اشتباكات، في 5 أبريل/نيسان، بين عناصر “قسد” والمسلحين، في حين فروا على دراجاتهم النارية بعد مقاومة عناصر المقر، فيما تسببت الاشتباكات بإصابة 4 أشخاص من أبناء القرية القاطنين بالقرب من المدرسة.

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