مع استمرار الانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. القوات التركية تهدم نحو 20 منزلا في ريف “عين عيسى”  

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليات هدم منازل بواسطة آليات وحفارات للقوات التركية في قرية “الشركراك” التابعه لناحية عين عيسى شمال الرقة، حيث هدمت نحو 20 منزلا حتى مساء الأمس، فيما لا تزال عمليات الهدم متواصلة.

ويرفض أهالي الشركراك الوجود التركي في مناطقهم، ليبقى مصير أهلها التشرد في المخيمات المجاورة.

ورصد المرصد السوري في 4 أبريل، استهداف عناصر الفصائل الموالية لتركيا بسلاح رشاش ثقيل سيارة مدنية كانت تتنقل من قرية كوبرلك إلى قرية عبدكوي في ريف تل أبيض شمال الرقة، ما تسبب بإصابة سائقها، في حين تقدم عناصر من الفصائل الموالية لتركيا وتمكنوا من الاستيلاء على السيارة وأسر صاحبها.