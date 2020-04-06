لأول مرة.. القوات الأمريكية تسمح للروس بعبور طريق الـ”m4″ الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة

6 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، رتل آليات عسكرية للقوات الروسية، انطلق من عين عيسى شمال الرقة، باتجاه مطار القامشلي عبر بلدة تل تمر.
وسلك الرتل الروسي الطريق الدولي “m4″، وتعد المرة الأولى التي تسمح القوات الأمريكة الروس من العبور عليه.
وشهد الطريق الدولي “m4” انتشارا للمدرعات الأمريكية، تزامنا مع تحليق طائرات روسية.
ورصد المرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 أبريل، قيام القوات الروسية بتسيير دورية مؤلفة من عدة عربات عسكرية في محيط بلدة “أبو رأسين” شرق مدينة رأس العين “سري كانيه” في ريف محافظة الحسكة الشمالي.

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