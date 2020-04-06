المرصد السوري لحقوق الانسان : تركيا تنقب عن الآثار في عفرين

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب.

المرصد قال إن المسلحين الموالين لتركيا ينفذون عمليات تنقيب عن الآثار في مختلف المناطق بريف عفرين، آخرها منذ نحو أسبوع.

وقالت مصادر “المرصد السوري”: إن مسلحين استخدموا جرافات لحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية (عرابو) عرب أوشاغي التابعة لناحية “معبطلي” في ريف مدينة عفرين، وفقًا لما نقلته صحيفة “زمان” التركية.

وذكر المرصد أن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن عناصر الفصائل قاموا بقطع معظمها، إضافةً إلى اقتلاع أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عامًا.

ومنذ سيطرتهم على عفرين في مارس/ آذار 2018 تحت راية تركيا، توجه للمسلحين المدعومين من أنقرة تهم الاستيلاء على الآثار بالمنطقة، فضلا عن سرقة ممتلكات النازحين والسطو على منازلهم.

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية