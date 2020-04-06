المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب رغم تهديدات “الجنرال” كورونا

أدخلت القوات التركية المزيد من التعزيزات العسكرية إلى الأراضي السورية، رغم إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن بلاده تعمل على خفض تحركاتها في سوريا، بسبب مخاوف من انتشار وباء كورونا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن تركيا أنشأت نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة البرناص بريف إدلب الغربي، ليرتفع بذلك عدد نقاطها العسكرية في مناطق “خفض التصعيد” إلى 56 نقطة، حتى مع التقييد لتحركات جنودها لتلافي الإصابة بوباء كورونا.

وكان رتل آخر دخل إدلب، مساء الأحد، عبر معبر كفرلوسين الحدودي وضم أكثر من 30 آلية عسكرية كان على متنها معدات عسكرية ثقيلة ولوجستية.

وبحسب إحصائية المرصد فإن تعداد الآليات التركية التي دخلت سوريا منذ الأول من شباط/فبراير الماضي وحتى الاثنين 6 من نيسان/أبريل الجاري، بلغ أكثر من 5715 شاحنة وآلية عسكرية تحمل دبابات، وناقلات جند، ومدرعات، وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية، فيما ينتشر في المحافظة أكثر من 10250 جندياً تركياً.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أعلن أن الوزارة حدت من تحركات جنودها “ضمن المناطق العمليات العسكرية” بشكل واسع في إطار الاجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا بينهم.

المصدر:كشاف