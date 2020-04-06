تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف ريف إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن والفطيرة في ريف إدلب، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم الـ32 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.

ووثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قائد ميداني في “حركة أحرار الشام الإسلامية” جراء انفجار لغم أرضي به أثناء تواجده على محور سفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب، في حين رصد “المرصد السوري” قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على منطقتي تردين والحدادة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية.

وقصفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية بلدتي كفرعمة ومحيط قرية تقاد في ريف حلب الغربي.