تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.. قوات النظام تقصف ريف إدلب 

7 أبريل,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن والفطيرة في ريف إدلب، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.
فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم الـ32 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.
ووثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل قائد ميداني في “حركة أحرار الشام الإسلامية” جراء انفجار لغم أرضي به أثناء تواجده على محور سفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب، في حين رصد “المرصد السوري” قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على منطقتي تردين والحدادة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية.
وقصفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية بلدتي كفرعمة ومحيط قرية تقاد في ريف حلب الغربي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

7 أبريل,2020

“عدسة المرصد”: القوات الأمريكية تنتشر في تل تمر تزامنا مع وصول رتل روسي

6 أبريل,2020

لأول مرة.. القوات الأمريكية تسمح للروس بعبور طريق الـ”m4″ الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة

6 أبريل,2020

مع استمرار الانتهاكات في مناطق “نبع السلام”.. القوات التركية تهدم نحو 20 منزلا في ريف “عين عيسى”  

6 أبريل,2020

في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور.. مسلحون يهاجمون سيارة إسعاف تقل عناصر من “قسد”