القوات التركية تستقدم كتل اسمنتية وتعزيزات لوجستية نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت شاحنات تحمل كتل اسمنتية ومعدات لوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2340 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 5745 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10250 جندي تركي.