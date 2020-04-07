مقتل نحو 5 عناصر من “لواء القدس الفلسطيني” في انفجار لغم بالبادية السورية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 4 عناصر على الأقل من “لواء القدس الفلسطيني” أحد التشكيلات العسكرية الموالية لقوات النظام، وذلك جراء انفجار لغم أرضي بآلية لهم أثناء عملية تمشيط لمحور الشولة – الرصافة بالبادية السورية، حيث تنتشر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية بشكل كبير، وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 381 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ75 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات