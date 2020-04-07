قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على ريف إدلب الجنوبي تزامناً مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 33

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في قرى وبلدات سفوهن والفطيرة والرويحة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 33 على التوالي، في حين تشهد أجواء المنطقة تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن والفطيرة في ريف إدلب، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” لليوم الـ32 على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد.