القوات التركية تنشىء نقطة عسكرية جديدة في منطقة بداما بريف إدلب الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث تمركزت في منطقة بداما بريف إدلب الغربي، وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى57، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير والبرناص وبداما