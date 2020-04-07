بتهمة “التخابر مع قوات النظام”.. خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تقتل امرأة في قرية الزر شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 4 مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اقتحموا مساء أمس منزل سيدة في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، وعمدوا إلى تقييد زوجها وإطلاق النار على السيدة وقتلها قبل أن يلوذوا بالفرار، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن عملية التصفية جاءت لاتهام السيدة بالتخابر مع “قوات النظام”، وكان المرصد السوري أشار في الـ 25 من فبراير، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أكثر من 30 مواطنا في قرية الزر بريف دير الزور، من بين المعتقلين 5 شبان ورجل مسن من أبناء قرية الزر، فيما البقية نازحين إلى القرية من مناطق مجاورة، كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق رصاص طائش أثناء المداهمات.