قوات النظام تواصل خرق وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” وتقصف مناطق بريفي إدلب الشرقي والجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ضربات صاروخية متجددة تنفذها قوات النظام على مناطق متفرقة بجبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لمواقع بريف إدلب الشرقي، كما قصفت قوات النظام والمسلحين الموالين لها المتمركزة في سراقب، محيط نقطة المراقبة التركية الواقعة في بلدة سرمين شرق إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد “المرصد السوري” بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في قرى وبلدات سفوهن والفطيرة والرويحة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 33 على التوالي، في حين تشهد أجواء المنطقة تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية.