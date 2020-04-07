قوات النظام والميليشيات الموالية لها والفصائل ومجموعات جهادية تواصل تحصين مواقعها بريف إدلب الشرقي عبر استقدامها لتعزيزات عسكرية جديدة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل ومجموعات جهادية استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها في منطقتي النيرب وسرمين بريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع وصول تعزيزات جديدة أيضاً لقوات النظام والمسلحين الموالين لها من ريف حلب الجنوبي إلى محور سراقب شرق إدلب، وذلك في إطار استمرار التعزيزات من قبل الطرفين بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الفائتة، وكان المرصد السوري رصد في الثالث من الشهر الجاري، وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران الموالية لها إلى جبهات إدلب. وتركزت التعزيزات العسكرية على عدة محاور منها: كفرنبل وحزارين والفطيرة ومحاور أُخرى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ونشر “المرصد السوري” في 28 مارس المنصرم، أن تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها كل من قوات النظام والمليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية إلى مواقعها في محافظة إدلب، حيث وصلت التعزيزات الجديدة خلال الساعات الفائتة إلى محور سراقب ومحاور أخرى شرق مدينة إدلب على مقربة من الحدود الإدارية مع محافظة حلب.