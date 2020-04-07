المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل قائد ميداني في أحرار الشام

7 أبريل,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّه وثّق مقتل قائد ميداني في “حركة أحرار الشام الإسلامية” جراء انفجار لغم أرضي به أثناء تواجده على محور سفوهن في جبل الزاوية جنوب إدلب.

من جهة أخرى، رصد “المرصد السوري” قصفاً صاروخياً، نفذته قوات النظام على منطقتي تردين والحدادة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، كما قامت قوات النظام بإطلاق قذائف صاروخية، على بلدتي كفرعمة ومحيط قرية تقاد في ريف حلب الغربي.

إلى ذلك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء امس الاثنين، قصفاً مدفعياً مصدره قوات النظام المتمركزة في ريف إدلب، استهدف قرى سفوهن والفطيرة في ريف إدلب، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

 

 

المصدر:ليفانت نيوز

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