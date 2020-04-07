المرصد السوري لحقوق الانسان:مقاتلو تنظيم ( داعش ) يهاجمون مواقع النظام في المنطقة الشرقية

شن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) اليوم (الإثنين) هجوما على مواقع تابعة للجيش السوري في محافظة دير الزور الشرقية ، حسبما أفاد مرصد حقوقي .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن إن ” تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) أطلق العنان للهجوم بقذائف الهاون أولاً ، وبعد ذلك اندلعت الاشتباكات في ريف دير الزور الشرقي “.

وأضاف المرصد السوري أن الهجوم ” تسبب بسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين ” ، مبينا أن حصيلة الضحايا ارتفعت منذ 24 مارس الماضي حتى اليوم إلى 377 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ 75 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن “لتنظيم الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

المصدر: شينخوا