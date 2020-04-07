مخلفات الحرب تصيب طفلا في شمال حلب.. وارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام الفائت إلى 217

7 أبريل,2020
أقل من دقيقة

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية تل سوسيين التابعة لريف حلب الشمالي، ما تسبب بإصابة طفل بجروح خطيرة.
ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل/نيسان، استشهاد مدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب.
وبحسب توثيقات المرصد السوري منذ بداية العام الفائت 2019، فإن عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات السورية يرتفع إلى 217.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

7 أبريل,2020

القوات التركية تقصف قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

7 أبريل,2020

توتر أمني في مدينة عفرين إثر اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا

7 أبريل,2020

مواطنون يعثرون على جثة مقاتل في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ريف “جرابلس”

7 أبريل,2020

في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق الكرد في عفرين.. الفصائل الموالية لتركيا تختطف ثلاثة شبان بتهمة الانتماء لـ”الإدارة الذاتية”