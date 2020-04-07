مخلفات الحرب تصيب طفلا في شمال حلب.. وارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام الفائت إلى 217

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية تل سوسيين التابعة لريف حلب الشمالي، ما تسبب بإصابة طفل بجروح خطيرة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل/نيسان، استشهاد مدني متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر انفجار ذخائر ومواد تفجير في منزل تاجر مواد متفجرة في بلدة الكستن غرب إدلب.

وبحسب توثيقات المرصد السوري منذ بداية العام الفائت 2019، فإن عدد الذين قتلوا جراء انفجار ألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات السورية يرتفع إلى 217.