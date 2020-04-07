في إطار تسهيل سرقة خيرات منطقة “نبع السلام”.. القوات التركية تقتطع أراضٍ زراعية وتفتتح معبرا تجاريا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية اقتطعت نحو 15 دنم من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى منطقة “آرا” في رأس العين، لإنشاء معبر تجاري يربطها مع منطقة “جيلان بينار” التركية.

وتشهد المنطقة عمليات تهريب إلى تركيا تشمل الغلات الزراعية ومسروقات الفصائل الموالية لتركيا من مناطق “نبع السلام”.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان،عمليات هدم منازل بواسطة آليات وحفارات للقوات التركية في قرية “الشركراك” التابعه لناحية عين عيسى شمال الرقة، حيث هدمت نحو 20 منزلا، حتى يوم الأحد 5 أبريل/نيسان، فيما لا تزال عمليات الهدم متواصلة.

ويرفض أهالي الشركراك الوجود التركي في مناطقهم، ليبقى مصير أهلها التشرد في المخيمات المجاورة.