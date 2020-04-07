المرصد السوري لحقوق الانسان: تركيا توقفت عن دفع أجور المرتزقة السوريين فى ليبيا

7 أبريل,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مقاتل موجود حاليا فى ليبيا، إن النظام التركي توقف عن دفع أجور المرتزقة السوريين فى ليبيا، حيث حصلت مصادر في المرصد السوري لحقوق الإنسان على تسجيل صوتي قال فيه مقاتل سوري في ليبيا إنه نادم على مشاركته في الحرب في ليبيا، وطلب من كل من يرغب في الذهاب إلى ليبيا بعدم القيام بذلك، لأن الأتراك لم يدفعوا الراتب الشهري (ألفي دولار أمريكي).

وخسرت تركيا أكثر من 60 جندي في سوريا، من بينهم 34 في غارة جوية واحدة في 27 فبراير الماضي.

المصدر:menafn

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