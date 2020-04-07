المرصد السوري لحقوق الانسان:للمرة الأولى.. القوات الأمريكية تسمح للروسية بالمرور من طريق M 4

سمحت القوات الأمريكية وللمرة الأولى، أمس الاثنين 6 نيسان 2020 لمرور القوات الروسيّة على طريق M 4

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إنّ رتل آليات عسكرية للقوات الروسية، انطلق من عين عيسى شمال الرقة، باتجاه مطار قامشلو عبر بلدة تل تمر، مضيفاً: وسلك الرتل الروسي الطريق الدولي M 4، وتُعدُّ المرة الأولى التي تسمح القوات الأمريكية فيها للروس من العبور عليه.

وشهد الطريق الدولي M 4 انتشارا للمدرّعات الأمريكية، تزامناً مع تحليق طائراتٍ روسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ القوات الأمريكية منعت منذ نهاية العام الماضي مرور القوات الروسية عدة مراتٍ عبر الطريق الدولي والمعروف بــ M4

المصدر:يكيتي ميديا