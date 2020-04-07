المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب

7 أبريل,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الإثنين) إن القوات التركية أقامت ما مجموعه 56 نقطة مراقبة عسكرية في شمال سوريا منذ أكتوبر العام 2017.

وأضاف المرصد، مقره لندن، أن “القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة (خفض التصعيد)، حيث تمركزت في منطقة البرناص بريف إدلب الغربي، بعد أن كانت قد أنشأت يوم أمس الأحد 3 نقاط، اثنتان منهم بين الزعينية وبكسريا قرب مدينة جسر الشغور، والأخيرة في قرية الفريكة بالريف ذاته”.

المصدر:مركز القلم للدراسات

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