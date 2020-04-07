المرصد السوري لحقوق الانسان:ميليشيات أردوغان مستمرة في نهب الآثار السورية في عفرين

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات التنقيب عن الآثار في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب مازالت مستمرة في انتهاك للاتفاقيات الدولية، فضلا عن استغلال فترة تفشي وباء كورونا في العالم.

وقال المرصد إن المسلحين المواليين لتركيا ينفذون عمليات تنقيب عن الآثار في مختلف المناطق بريف عفرين، آخرها كانت منذ نحو أسبوع. وأكدت مصادر للمرصد أن مسلحين استخدموا جرافات لحفر التلة الأثرية الواقعة في قرية (عرابو) عرب أوشاغي التابعة لناحية «معبطلي» في ريف مدينة عفرين.

وأوضحت المصادر للمرصد إن عشرات أشجار السرو والبلوط كانت تحيط بالتل، إلا أن عناصر الفصائل قاموا بقطع معظمها، واقتعلو أشجار الزيتون التي تعود إلى أكثر من خمسين عاماً.

المصدر:تركيا الان