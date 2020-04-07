تزامنا مع اشتباكات متقطعة جنوب إدلب.. قوات النظام تقصف ريف حلب الغربي

7 أبريل,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره قوات النظام، استهدف قرية القصر في ريف حلب الغربي، تزامنا مع قصف مدفعي واشتباكات متقطعة بالاسلحة الرشاشة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محوري فليفل وسفوهن جنوب إدلب.
وتشهد أجواء المنطقة تحليق مكثف لطائرات استطلاع روسية.
فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان” خلال اليوم الـ33 من وقف إطلاق النار الجديد.
وكانت قوات النظام المتمركزة في مدينة سراقب قصفت محيط نقطة المراقبة التركية الواقعة في بلدة سرمين شرق إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
ورصد “المرصد السوري” بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في قرى وبلدات سفوهن والفطيرة والرويحة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وتقاد وكفرعمة بريف حلب الغربي.

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