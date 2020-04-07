في إطار الفلتان الأمني في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. العثور على جثة مجهولة الهوية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر مواطنون، عصر اليوم، على جثة شاب مجهولة الهوية عليها آثار طلق ناري، مرمية على طريق كلجبرين – الجنحات ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل/نيسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بالقرب من أحد المخيمات، بين عائلات في مدينة جرابلس، إثر اعتداء مجموعة شبان من مدينة جرابلس بالأسلحة البيضاء على آخرين من دير الزور، في حين رد شبان من دير الزور بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة، ما تسبب بوقوع إصابات.