السوريون يتخوفون من نقل وباء “كورونا” عبر عمليات التهريب غير اعتيادية إلى شمال غرب سورية 

تشهد الحدود التركية-السورية شمال إدلب، عودة غير اعتيادية للسوريين من تركيا إلى مناطق إدلب وشمال حلب، بعد دفع مبالغ مالية إلى مهربين تصل إلى 300 دولار أمريكي.

وتفرض الحكومة التركية الحظر الصحي في معظم الولايات، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لمعظم الشباب الذين باتوا عاطلين عن العمل، في حين أصبحت البطالة سمة بارزة في تركيا بالنسبة للشباب بعد توقف قطاعات واسعة عن العمل بسبب انتشار فيروس “كورونا” وتطبيق الحجر المنزلي، مما دفع عشرات الشباب للعودة إلى سورية والهروب من الغلاء في ظل توقف العمل.

ويتخوف أهالي المناطق في شمال غرب سورية من نقل الفيروس إلى مناطقهم عبر هؤلاء لا سيما أن تركيا تسجل أعداد كبيرة من الإصابات يوميا.

وكانت حكومة النظام السوري أغلقت معبر “كسب” الوحيد مع تركيا ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.

ويواصل المهربون تهريب البشر من سورية إلى تركيا دون الاكتراث لتعريض الأشخاص لخطر الإصابة بـ”كورونا” من جهة، أو خطر الإصابة برصاص “الجندرما” من جهة أخرى.

وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 447 مدني، من بينهم 78 طفلا دون الثامنة عشر، و44 مواطنة فوق سن الـ18.