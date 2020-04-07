في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق الكرد في عفرين.. الفصائل الموالية لتركيا تختطف ثلاثة شبان بتهمة الانتماء لـ”الإدارة الذاتية”

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف عناصر من اللواء 12 المنضوي في صفوف الفصائل الموالية لتركيا “الجيش الوطني”، أمس، ثلاثة مواطنين كرد من منازلهم في بلدة بعدنلي التابعة لناحية راجو، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة، حيث اقتادوهم إلى مركز ناحية راجو.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أبريل/ نيسان، مجموعة مسلحة تنتمي لفصيل “السلطان مُراد” اعتدت على منازل مواطنين في مدينة عفرين بهدف إخراجهم منها والاستيلاء عليها، حيث اعتدوا على نساء داخل المنزل، ومن ثم تدخلت الشرطة العسكرية وقامت بطرد المجموعة المسلحة ليسود التوتر عموم المدينة، وسط مطالبات من قبل فصيل “الجبهة الشامية” و”الشرطة العسكرية” لقيادة السلطان مراد بتسليمهم العناصر الذين اعتدوا على المنازل.