مواطنون يعثرون على جثة مقاتل في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ريف “جرابلس”

7 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عثور الأهالي على جثة عنصر من فصيل “الجبهة الشامية” الموالية لتركيا، عليها آثار طلق ناري ومرمية على طريق “البلدق-حماه” في ريف جرابلس شمال حلب.
وعثر مواطنون، عصر اليوم، على جثة شاب مجهولة الهوية عليها آثار طلق ناري، مرمية على طريق كلجبرين – الجنحات ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 أبريل/نيسان، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بالقرب من أحد المخيمات، بين عائلات في مدينة جرابلس، إثر اعتداء مجموعة شبان من مدينة جرابلس بالأسلحة البيضاء على آخرين من دير الزور، في حين رد شبان من دير الزور بإطلاق الرصاص من أسلحتهم الرشاشة، ما تسبب بوقوع إصابات.

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