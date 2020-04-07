توتر أمني في مدينة عفرين إثر اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا

7 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم،  اشتباكات بين مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا في عفرين، بسبب تجاوز إحدى سيارات فصيل “صقور غنوة” حاجزا أمنيا للجبهة الشامية، في حين دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين،  وتمكن فصيل الجبهة الشامية من أسر عناصر “صقور غنوة”
وتشهد مدينة عفرين توترا بين تلك الفصائل.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أبريل/نيسان، أن مسلحين من مهجري حمص إلى منطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، قتلوا أحد المقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، بإطلاق النار عليه بالمنطقة هناك، على خلفية قيام العنصر بترويع النازحين والمهجرين بعد إطلاقه النار بشكل عشوائي فوق الخيم ضمن أحد المخيمات في الراعي.

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