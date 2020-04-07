القوات التركية تقصف قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

7 أبريل,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية، استهدف قريتي عين دقنة وسموقية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 أبريل/نيسان، قصفا مدفعيا من القواعد التركية استهدف قرية شيخ عيسى ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الجمعة – السبت 4 أبريل/ نيسان، اشتباكات على محور براد شمال غرب مدينة حلب، بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من طرف آخر، تزامنا مع استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة.

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