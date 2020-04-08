القوات التركية تستقدم المزيد من التعزيزات العسكرية نحو مواقعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. وتنشئ نقطة عسكرية جديدة في أريحا جنوب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، دخول رتل جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، حيث دخلت أكثر من 35 عربة عسكرية محملة بالجنود وشاحنة محملة بمعدات لوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون واتجهت نحو المواقع التركية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2375 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث تمركزت في مدينة أريحا جنوب إدلب، وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى57، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير والبرناص وبداما وأريحا